In der Ukraine hat das Parlament den von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagenen Geheimdienstler Jewhenij Chmara zum neuen Verteidigungsminister gewählt. Damit endet eine wochenlange Hängepartie, in der Chmara nur geschäftsführend tätig war und seine Wahl als unsicher galt. Selenskyj hatte den populären Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister entlassen und damit eine Regierungskrise sowie Proteste ausgelöst.