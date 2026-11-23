Bei einem russischen Angriff auf Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen getötet worden. Laut Militärverwalter Mychajlo Semikin wurde das Gebäude einer derzeit nicht betriebenen Privatklinik getroffen. Bei einem weiteren Angriff im Stadtzentrum sei eine Frau verletzt worden. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit fast fünf Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg./ksr/DP/nas