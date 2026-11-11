Der zweite Verhandlungstag zwischen Vertretern aus Moskau und Kiew unter US-Vermittlung im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs hat begonnen. Zuerst gebe es ein Dreier-Gespräch der Delegationen aus der Ukraine, den USA und Russland, teilte der ukrainische Verhandlungsführer und Auslandsgeheimdienstchef Rustem Umjerow bei Telegram mit. Danach werde die ukrainische Delegation die europäischen Partner treffen.