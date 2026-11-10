Der russische Aussenminister Sergej Lawrow sagte am Morgen in Moskau, dass es auf Initiative der USA bei den Verhandlungen um die Eckpunkte einer regionalen Sicherheitsstruktur gehe. Diese Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Russland sollen nach einer «vollständigen und umfassenden Regulierung» des Konflikts in Kraft treten. Russland habe ein Positionspapier dazu erarbeitet, wie die künftige Sicherheitsarchitektur im eurasischen Raum aussehen solle, sagte er. Russland hoffe, dass die USA entschlossen genug seien, die Interessen der jeweiligen Seite auszutarieren.