Die USA werden vom Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, vertreten. Kushner sagte, dass die Anspannung gross sei, er aber auf zwei produktive Verhandlungstage hoffe. Viele Ideen, die man nun berate, seien von den USA zusammen mit den Europäern und Ukrainern besprochen worden. Kushner verwies zudem darauf, dass Washington in den vergangenen Monaten gute Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geführt habe.