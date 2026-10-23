Erschwert würden die Arbeiten allerdings durch die andauernden russischen Angriffe. Das Ministerium informierte ausserdem über Pläne für stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbegrenzungen für die Industrie und Unternehmen. «Diese Massnahmen sind für den stabilen Betrieb des Stromnetzes und zur Vermeidung grösserer Ausfälle erforderlich», teilte die Behörde mit.
Russland nutzt die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in seinem seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg gegen die Ukraine mit dem Ziel, in der kalten Jahreszeit den Widerstandswillen der Menschen zu brechen. Die Ukraine beklagt, dass die Angriffe besonders folgenreich sind in diesem Jahr, weil sie nicht ausreichend Flugabwehrraketen für die Luftverteidigung hat./mau/DP/mis
(AWP)