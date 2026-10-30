Lawrow im Fokus - Generalprobe für G20-Gipfel in Miami

Es wird erwartet, dass besonders Russlands Aussenminister Sergej Lawrow in Atlanta im Mittelpunkt steht. Erst am Mittwoch hatte Moskau dessen Kommen bestätigt. Für die anderen Teilnehmer geht es auch um die Frage, wie sie mit dem Vertreter aus Russland umgehen - etwa beim traditionellen Gruppenfoto. Das Treffen könnte dabei so etwas wie eine Generalprobe für den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 14. und 15. Dezember in Miami sein.