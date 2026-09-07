Vorschlag zu Gebietsabtretungen offensichtlich vom Tisch

Im Élysée-Palast wurde es als positiv gewertet, dass die Europäer nun über die sogenannte E3-Gruppe mit in die Gespräche einbezogen werden und dass die sogenannte 3+2-Formel offensichtlich vom Tisch sei. Unter der Formel wird eine territoriale Regelung verstanden, bei der Russland die Krim sowie die Gebiete Donezk und Luhansk vollständig und zusätzlich die von ihm besetzten Teile der Gebiete Cherson und Saporischschja zugesprochen würden. Die Idee war im Zuge von Gesprächen von US-Präsident Donald Trump und Putin in Anchorage im August 2025 aufgekommen. Kiew hatte sie aber abgelehnt, weil die Ukraine dann noch von ihr kontrollierte Gebiete hätte abgeben müssen.