Die Kämpfe an der Front und die gegenseitigen Angriffe mit Drohnen dauerten auch am zweiten Jahrestag an. In der Hafenstadt Odessa wurde das von einer Drohne getroffene Wohnhaus weitgehend zerstört. Auch Nachbarhäuser wurden beschädigt. In der russischen Stadt Lipezk stand nach einem Drohnenangriff in der Nacht zum Samstag das Stahlwerk in Flammen. Später versicherte Gouverneur Igor Artamonow, der Brand sei gelöscht. «Es gibt keine Gefahr des Austretens gefährlicher Stoffe.» Die ukrainischen Streitkräfte greifen in ihrem Verteidigungskampf immer wieder militärische Ziele und die für die Kriegswirtschaft genutzten Industrieanlagen in Russland an.