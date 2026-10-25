Die Ukraine kann nach tagelangen Beschwerden über die Drosselung des Satelliteninternets wieder auf die US-Systeme Starlink und Starshield für die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg zugreifen. «Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. «Das ist entscheidend für unsere Frontlogistik und für den Schutz der Ukraine vor Raketenangriffen.»