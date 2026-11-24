Bei einem russischen Luftangriff auf die Grossstadt Saporischschja im Süden der Ukraine hat es nach Behördenangaben Tote und viele Verletzte gegeben. Der Chef der Gebietsverwaltung, Mychajlo Semikin, schrieb auf Telegram von mindestens zwei Toten und 44 Verletzten. Unter anderem seien nachts zwei Wohnblöcke mit neun und fünf Etagen getroffen worden. Der ukrainische Zivilschutz berichtete, 15 Menschen seien lebend aus den Trümmern gerettet worden.