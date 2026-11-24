In Korosten im Gebiet Schytomyr griff nach Angaben der ukrainischen Eisenbahn eine russische Drohne den Bahnhof an. Dabei sei ein Mensch getötet, zwei seien verletzt worden. Wie die ukrainische Luftwaffe meldete, dauerten russische Drohnenangriffe in weiten Teilen der Ukraine auch am Vormittag an.
Ukrainische Drohnenschwärme über Russland
Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem verheerenden Angriffskrieg. In ihrem Abwehrkampf schickte die Ukraine in der Nacht erneut grosse Drohnenschwärme nach Russland.
Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, fast 700 feindliche Drohnen seien abgewehrt worden. Solche Militärzahlen sind nicht überprüfbar, lassen aber Rückschlüsse auf das Ausmass der Angriffe zu. Angaben zu Treffern gab es nicht. In der Hauptstadt Moskau war der Betrieb der Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo über Stunden beeinträchtigt./fko/DP/zb
(AWP)