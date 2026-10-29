Auch im Dorf Bilenke im südostukrainischen Gebiet Saporischschja wurde nach Behördenangaben ein 49 Jahre alter Mann durch einen russischen Angriff getötet. Militärgouverneur Mychajlo Semikin zufolge wurden drei weitere Männer zwischen 51 und 75 Jahren verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zur Art des Angriffs machte er zunächst ebenfalls keine Angaben. In Saporischschja sei zudem ein öffentlicher Kleinbus von einer Drohne attackiert worden, wobei ein Mensch verletzt worden sei. Bei einem weiteren Drohnenangriff auf einen Bus sei eine 56-Jährige verletzt worden, ihr Zustand sei kritisch.