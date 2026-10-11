Im Kurort Sotschi an der russischen Schwarzmeerküste stürzten Drohnentrümmer nach Angaben des regionalen Zivilschutzstabs auf das Gelände des Flughafens. Ein Feuer sei in einem Verwaltungsgebäude ausgebrochen, aber schnell gelöscht worden. Durch herabstürzende Drohnentrümmer sei das Dach eines Wohnhauses beschädigt worden. In einem weiteren Wohnhaus sei es zu einem ebenfalls schnell gelöschten Brand gekommen. Verletzte gab es demnach nicht.