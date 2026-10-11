Die Ukraine hat bei ihren Gegenangriffen erneut ein Rechenzentrum des russischen Internetkonzerns Yandex getroffen. Infolge eines Drohnenangriffs sei Infrastruktur eines Rechenzentrums im mehr als 170 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Wladimir beschädigt worden, teilte das Unternehmen mit. Der Betrieb des Rechenzentrums sei zunächst vollständig eingestellt worden. «Die Dienste von Yandex nehmen nach der Störung nach und nach wieder ihren Betrieb auf», teilte das Unternehmen am Nachmittag auf Telegram mit. Dennoch bleibe die Plattform vorerst im Notfallmodus.