Trump optimistisch mit Blick auf Friedensgespräche

Derweil machte US-Präsident Donald Trump in der britischen «Financial Times» deutlich, er sei optimistisch, dass die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland Fortschritte machten. «Ich glaube, beide Seiten sind an dem Punkt angelangt, an dem sie sagen: »Lasst uns eine Einigung erzielen«», sagte er. Nächste Woche Dienstag und Mittwoch finden unter Vermittlung der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten die ersten direkten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland seit langem statt.