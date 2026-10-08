Die Ukraine hat bei einem Gegenangriff im Abwehrkampf gegen Moskaus Invasion ein Rechenzentrum des grössten russischen Internetkonzerns Yandex getroffen. Das Unternehmen selbst teilte am Morgen laut russischen Medien lediglich mit, dass es einen «Vorfall» in einem Datenzentrum in Sassowo im Gebiet Rjasan gegeben habe. Teile der Infrastruktur seien betroffen. Die Arbeit dort sei eingestellt worden. Die Schäden würden beseitigt. Es gebe keine Verletzten, gab das mitunter auch als russisches Google bezeichnete Technologieunternehmen bekannt. Die Lage sei unter Kontrolle.