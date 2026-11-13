In der russischen Grossstadt Wolgograd (früher Stalingrad) wurden vier Menschen getötet und zwei weitere verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ukrainische Medien berichteten, dass dort eine Ölraffinerie getroffen worden sei. Offiziell bestätigt wurde das zunächst nicht. Bei den Toten handle es sich um vier Mitarbeiter einer Industrieanlage, teilte die Stadt mit. Die Region Astrachan am Kaspischen Meer meldete 30 ukrainische Drohnenangriffe.