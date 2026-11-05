Selenskyj: Ukraine braucht Garantien «wie Stahlbeton»

Das Dreiertreffen mit der Ukraine und Russland und den USA als Vermittler nimmt einen im Februar unterbrochenen Gesprächsfaden wieder auf. Verhandelt wird am kommenden Dienstag und Mittwoch (10./11. November) in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Erwartungen sind aber gering, dass es tatsächlich zu einem Ende des russischen Angriffskriegs kommt. Moskau rückt bislang nicht vom Ziel ab, die Ukraine zu unterwerfen.