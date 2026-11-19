Rund 40 Staaten unterstützen die Ukraine in der Koalition

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr rund 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Am Gipfel in Berlin nahmen 26 Staats- und Regierungschefs teil, ausserdem die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war nach Berlin gereist./sk/DP/jha