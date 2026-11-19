Erst in der Nacht zum Dienstag hatte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern den Stahlbogen des Strassenteils der etwa 19 Kilometer langen Brücke zerstört. Das Bauwerk wurde nach der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel von 2014 als Verbindung zum russischen Festland errichtet. Die Brücke gilt als Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ursprünglich als kombinierte Strassen- und Eisenbahnbrücke gebaut, diente sie seit Kriegsbeginn auch zur Versorgung der russischen Truppen im besetzten Teil der Südukraine.