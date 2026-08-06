Die repräsentative Umfrage unter 2.000 Ukrainern wurde nach Angaben von «Sozis» zwischen dem 28. Juli und 2. August durchgeführt. Neben einer Reihe von Fragen zu möglichen Favoriten bei eventuellen Wahlen lautete die wichtigste Frage: «Inwieweit vertrauen sie den folgenden politischen Führern?» Dabei schnitt Saluschnyj, inzwischen Botschafter in London, mit 27,8 Prozent «voll und ganz» und 37,1 Prozent «eher ja» am besten ab, ganz knapp vor Fedorow.