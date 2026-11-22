«Die Ukraine verfügt über wirksame Verteidigungslösungen und unschätzbare Erfahrungen im Kampf gegen den Feind», sagte Chmara. «Wir verbinden diese mit den Produktionskapazitäten Grossbritanniens, um bewährte Mittel für unsere Streitkräfte schneller in grossem Massstab bereitzustellen.»
Die Ukraine hat im Kriegsverlauf eine Reihe von Drohnen für diverse Einsatzmöglichkeiten in der Luft, an Land und auf See entwickelt. Mit verstärkter Reichweite können sogar Ziele in Sibirien angegriffen werden. Die Auslagerung der Produktion aus der Ukraine nach Grossbritannien verhindert unter anderem direkte russische Angriffe.
(AWP)