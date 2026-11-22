Die Ukraine und Grossbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren. Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Grossbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium weiter mitteilte.