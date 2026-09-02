Huschka wird Herausgeber der «OAZ»

Diese Aufgabe übernimmt bei der «OAZ» künftig Huschka. Der promovierte Sozialwissenschaftler und Publizist war den Angaben zufolge unter anderem am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), beim Bundesjustizministerium sowie als Geschäftsführer eines wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung tätig. Zu seinen ersten Aufgaben sollen die Berufung der Chefredaktion und die weitere Ausrichtung des publizistischen Profils gehören.