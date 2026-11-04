Beim Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kommt es zu einem grösseren Stühlerücken im Aufsichtsrat. So werden die beiden Siemens-Manager Roland Busch sowie Veronika Bienert aus dem Gremium ausscheiden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mit. Siemens hatte diesen Schritt bereits angekündigt. Während das Mandat von Finanzvorständin Bienert zur Hauptversammlung 2027 auslaufen werde, lege Konzernchef Busch wie bereits bekannt sein Amt vorzeitig nieder.