Die vom Vorstand nach Konzernkreisen präferierten Schliessungen der Werke sind damit zwar nicht besiegelt. Die Lösungssuche dürfte aber kompliziert werden. Denn selbst die Arbeitnehmervertreter erkennen an: «Die Kostennachteile sind vorhanden und bisher noch derart gross, dass in anderen Unternehmen gar keine Debatte mehr über einen Fortbestand geführt werden würde.» Bei VW bleibe die Tür dafür nun aber geöffnet. Sollte sie in nächster Zeit doch noch geschlossen werden, dürfte das nicht ohne grossen Knall geschehen.