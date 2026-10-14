Ja zur Individualbesteuerung heisst Nein zu Fairness-Initiative

Ebenfalls im Nein liegt die Fairness-Initiative der Mitte zur Ehepaarbesteuerung: 51 Prozent der Befragten lehnen die Vorlage ab, 38 Prozent unterstützen sie. Dafür waren Wählende der Mitte und der SVP, dagegen waren Grüne, SP, GLP und FDP. Bei allen Parteien gab es viele Befragte, die noch keine klare Entscheidung gefällt hatten.