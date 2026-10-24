Beim Blick auf die parteipolitischen Präferenzen der Befragten finden 49 Prozent der AfD-Wählerinnen und -Wähler weltweit gültige Regeln für Künstliche Intelligenz sehr wichtig und 22 Prozent wichtig, 26 Prozent halten sie für weniger oder gar nicht wichtig. Bei Anhängern der anderen Parteien liegt dieser Wert - weniger wichtig oder gar nicht wichtig - zwischen 1 Prozent (CDU/CSU, SPD), 2 Prozent (Grüne) und 4 Prozent (Die Linke). Bei den Grünen-Wählern halten 93 Prozent weltweite Regeln für den Einsatz von KI für sehr wichtig - das ist mit Abstand der Spitzenwert./bk/DP/zb