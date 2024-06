Die Ergebnisse würden aber nicht bedeuten, dass Le Pens Rechtspopulisten auch stärkste Kraft in der Parlamentskammer würden. Denn die französische Nationalversammlung wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen in seinem Wahlkreis erhält, bekommt den Parlamentssitz, sofern dies mindestens einem Viertel der eingeschriebenen Wähler dort entspricht. Das schaffen aber nur die allerwenigsten in der ersten Runde. Die Grosszahl der Sitze wird in einer Stichwahl in der zweiten Wahlrunde vergeben. Dort gewinnt die Person mit den meisten Stimmen. Oftmals werden vor der entscheidenden zweiten Runde Bündnisse geschmiedet. Macron dürfte hoffen, dass alle demokratischen Kräfte dann gegen Kandidaten der Rechtsnationalen stimmen.