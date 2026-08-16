Wenige Wochen vor drei wichtigen Landtagswahlen steht die Union in einer Insa-Umfrage bundesweit so schlecht da wie seit fast fünf Jahren nicht mehr. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die «Bild am Sonntag» erhebt, kommt die Union nur noch auf 20 Prozent. Dies ist nach Angaben der Zeitung der niedrigste Wert bei Insa seit Oktober 2021 und ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.