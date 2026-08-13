Erneut sehr beliebt waren im zweiten Quartal Renditeoptimierungsprodukte, welche mit 34 Milliarden rund die Hälfte des Umsatzes ausmachten. Auch sehr gefragt waren Hebelprodukte, die mit 21 Milliarden Franken einen Umsatzanteil von 31 Prozent erreichten. Kapitalschutzprodukte erreichten 9 Prozent des Umsatzes und Partizipationsprodukte 8 Prozent.