Am meisten Umsatz erzielten erneut Reverse Convertibles mit rund 17 Milliarden Franken. Dahinter folgten Warrants mit Knock-out mit 10 Milliarden und Barrier Reverse Convertibles mit 6 Milliarden Franken. Reverse Convertibles gehören zu den Renditeoptimierungsprodukten, auf die mit 53 Prozent mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes entfiel.
Von den Anlageklassen bleiben Aktien mit einem Umsatzanteil von 57 Prozent die wichtigste. Auf Devisen entfielen 28 Prozent und auf Anleihen 10 Prozent. Bei den Produktwährungen lag der Euro mit 35 Prozent knapp vor dem US-Dollar mit 34 Prozent. Der Franken kam auf 16 Prozent.
69 Prozent des Umsatzes entfielen auf Produkte ohne Börsenkotierung. Geschäfte mit neu ausgegebenen Produkten machten zwei Drittel des Volumens aus.
Die von Boston Consulting Group erstellte Statistik basiert auf Angaben von elf SSPA-Mitgliedern, die den Grossteil des Schweizer Marktes abdecken. Erfasst werden in oder für die Schweiz geschaffene Produkte, die im In- und Ausland verkauft werden.
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(AWP)