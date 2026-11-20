Die Schweizer Branche für strukturierte Produkte hat im dritten Quartal 2026 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Konkret nahm er um rund 16 Prozent auf 62 Milliarden Franken zu. Gegenüber dem Vorquartal mit 67 Milliarden Franken ging das Geschäftsvolumen jedoch zurück, wie der Branchenverband Swiss Structured Products Association (SSPA) am Freitag mitteilte.