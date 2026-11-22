«Aus diesem Grund hoffen wir, dass wir natürlich noch zur Entscheidung kommen, aber ich bin skeptisch angesichts der letzten Stunden, dass das auf der kurzen Strecke noch gelingen kann», sagte Schneider - «zumal viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile auch abgereist sind, weil diese COP schon seit zwei Tagen eigentlich beendet sein sollte.» Mehr als 40 Stunden nach dem eigentlichen Ende hatte das Abschlussplenum in Antalya noch immer nicht begonnen.
Schneider richtete Vorwürfe gegen Ölstaaten, die Fortschritte blockierten. Die überwältigende Mehrheit der Staaten engagiere sich im Klimaschutz, sagte er. «Einige aber verdienen noch ihr grosses Geld mit Öl und Gas und sind nicht bereit, dementsprechend das zu reduzieren und einen klaren Fahrplan zur Reduktion der Treibhausgasemissionen, insbesondere in diesem Bereich, voranzubringen.»
Auch Frankreich entsetzt
Bei der Weltklimakonferenz gibt es grossen Unmut bei der EU und einer Reihe verbündeter Staaten über die Kompromissvorschläge der türkischen Konferenzleitung. Auch die französische Umweltministerin Monique Barbut wies die Vorschläge zurück: «Der Text, den uns die Präsidentschaft an diesem Sonntagmorgen vorlegt, ist noch schwächer als der vorige», teilte sie mit. Ein solcher Rückschritt sei inakzeptabel.
Barbut kritisierte unter anderem, dass ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas nicht erwähnt werde. Die EU und ihre Verbündeten hätten die ganze Nacht an einem Kompromiss gearbeitet, der aber zurückgewiesen worden sei. «Währenddessen steigen die Temperaturen weiter und die Katastrophen vervielfachen sich.»
Türkischer Konferenzpräsident hofft auf Kompromiss
In dem Papier der Konferenzleitung vom frühen Morgen werden Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt - anders als von der EU und vielen Klimaschutzverbänden erhofft. Stattdessen gibt es nur einen allgemeinen Querverweis auf einen schon 2023 in Dubai gefassten Beschluss, dass sich die Welt schrittweise von diesen fossilen Energieträgern - den Haupttreibern der eskalierenden Klimakrise - verabschieden soll.
Der türkische Konferenzpräsident Murat Kurum hofft hingegen noch auf einen Kompromiss in letzter Minute. Andernfalls drohe eine längerfristige Blockade der UN-Klimaverhandlungen, sagte der Umweltminister vor Journalisten. Nach Darstellung Kurums zeichnete sich ein breiter Kompromiss ab.
Immer mehr Teilnehmer reisen ab
Im Laufe des Wochenendes reisten zahlreiche Minister ab, teils auch ganze Delegationen. Für Beschlüsse bei Klimakonferenzen gibt es ein Quorum: Demnach müssen mindestens zwei Drittel der knapp 200 Staaten vertreten sein.
(AWP)