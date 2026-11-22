«Aus diesem Grund hoffen wir, dass wir natürlich noch zur Entscheidung kommen, aber ich bin skeptisch angesichts der letzten Stunden, dass das auf der kurzen Strecke noch gelingen kann», sagte Schneider - «zumal viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile auch abgereist sind, weil diese COP schon seit zwei Tagen eigentlich beendet sein sollte.» Mehr als 40 Stunden nach dem eigentlichen Ende hatte das Abschlussplenum in Antalya noch immer nicht begonnen.