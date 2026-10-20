Für die Angriffe werden beide Kriegsparteien verantwortlich gemacht. Lokale Behörden beschuldigen die RSF, den Angriff in West-Darfur verübt zu haben. Die RSF wiederum beschuldigte die sudanesische Armee, einen Markt in Süd-Darfur beschossen zu haben. Südsudans Regierung macht die sudanesische Armee zudem für die Schläge auf den Markt in Abyei verantwortlich und bestellte den sudanesischen Botschafter ein.