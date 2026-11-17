UN-Organisationen appellieren mit Nachdruck an Israel, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Der Winter stehe vor der Tür und die Menschen, die auf kleinem Territorium in engen und teils beschädigten Zelten und Behausungen wohnen, seien nicht ausgestattet, um den Winter gut zu überstehen, berichten die UN-Organisation für Migration (IOM) und das Welternährungsprogramm (WFP). Im vergangenen Winter starben nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef mindestens elf Kinder durch Unterkühlung.