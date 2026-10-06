Zum dritten Jahrestag des Massakers der islamistischen Terrororganisation Hamas in Israel setzt UN-Generalsekretär António Guterres auf eine friedliche Zukunft für die Menschen in der Region. «Möge dieser Jahrestag nicht nur ein weiteres Jahr der Trauer sein, sondern auch Ausdruck erneuerter Entschlossenheit, eine andere Zukunft aufzubauen», sagte Guterres in New York. Künftig sollten Israelis und Palästinenser in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben können. Mit Blick auf das Massaker fügte er hinzu: «Diese Gräuel darf sich niemals wiederholen.»