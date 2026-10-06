Im Jemen führen die Kämpfe zwischen den Huthi-Rebellen und den Truppen der international anerkannten Regierung nach UN-Angaben zu einer Zunahme von Flucht und Vertreibung. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit Anfang August mehr als 184.000 Menschen zur Flucht gezwungen worden. Wegen der instabilen Lage seien in den kommenden Tagen weitere Vertreibungen möglich. «Da sich der Konflikt verschärft, geraten immer mehr Menschen in einen entsetzlichen Kreislauf der Vertreibung, leben in Angst um ihr Leben und blicken in eine ungewisse Zukunft», sagte IOM-Generaldirektorin Amy Pope.