Der Sicherheitsrat verurteilte die Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer und in der Meerenge und forderten etwa «praktische Zusammenarbeit», auch mit der jemenitischen Regierung, um den Zugang der Huthis zu Waffen und anderem militärischem Inventar zu unterbinden. Die Staaten verurteilten auch die militärische Eskalation im Jemen selbst «auf das Schärfste» angesichts von Berichten über Tote, Verletzte und mehr als 125.000 Vertriebene.