Seit Monaten werben Kandidaten vor allem bei den fünf Vetomächten USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich um Unterstützung für den Posten an der Spitze der Vereinten Nationen. Doch im UN-Sicherheitsrat herrscht eine Blockade: Keiner der aktuell acht Kandidaten hat bisher die nötige Unterstützung auf sich vereinigen können. Ein Kandidat braucht mindestens 9 Stimmen der 15 Mitglieder und keine Gegenstimme von einer Vetomacht.
Sechs Wochen vor dem Amtsende Guterres' droht der ohnehin gebeutelten Weltorganisation damit eine weitere Krise. Waltz zeigte sich dennoch optimistisch und sagte, er erwarte im Dezember eine Einigung im Sicherheitsrat./apo/DP/he
(AWP)