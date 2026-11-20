Seit Monaten werben Kandidaten vor allem bei den fünf Vetomächten USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich um Unterstützung für den Posten an der Spitze der Vereinten Nationen. Doch im UN-Sicherheitsrat herrscht eine Blockade: Keiner der aktuell acht Kandidaten hat bisher die nötige Unterstützung auf sich vereinigen können. Ein Kandidat braucht mindestens 9 Stimmen der 15 Mitglieder und keine Gegenstimme von einer Vetomacht.