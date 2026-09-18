Bewohner von Mokka: Sind Gefangene in eigenen Häusern

«Wir wissen nicht, was uns die kommenden Tage bringen werden, nachdem wir unser Leben und unsere Habseligkeiten zurücklassen mussten», sagt die etwa 50 Jahre alte Umm Abdul Rahman der Deutschen Presse-Agentur am Telefon. Die alleinstehende Witwe und Mutter von fünf Kindern war vor Kämpfen in der Tais-Provinz in ein benachbartes Gebiet geflohen. Sie lebt mit ihrer Familie nun in einem Zelt unter extrem schwierigen humanitären Bedingungen. An Lebensmittel, Trinkwasser und weitere lebensnotwendige Güter sei nur schwer heranzukommen.