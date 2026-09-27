Die vom Iran zur Verwaltung der Strasse von Hormus eingerichtete Behörde PGSA hat Schiffe vor Konsequenzen gewarnt, wenn sie «nicht autorisierte» Routen in der Region befahren. «Dieses Vorgehen birgt nicht nur das Risiko finanzieller und menschlicher Verluste für das Schiff, die Reederei, den Kapitän und die Besatzung, sondern schränkt auch die künftige Durchfahrt des Schiffes durch die Strasse von Hormus erheblich ein», teilte die PGSA auf der Plattform X mit.