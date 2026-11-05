Auf ein Ausstandsgesuch von van de Graaf und Donzallaz gegen die tagende Abteilung trat diese nicht ein. Die beiden als Beteiligte zum Verfahren beigeladenen Richter erachteten die Mitglieder der Abteilung als vorbefasst, weil sie am Koordinationsverfahren teilgenommen hatten. Sie kritisierten auch deren beim Handelsgericht erwirkte superprovisorische Verfügung, mit der die Veröffentlichung von Informationen vor dem Pilot-Revisionsverfahren unterbunden wurde.