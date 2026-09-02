Ihre Haltung zu Russland unterscheidet sich deutlich von der, die die Vorgängerregierung unter dem Rechtspopulisten Viktor Orban an den Tag legte, mit dem die jetzige Aussenministerin nicht verwandt ist. Die Regierung von Viktor Orban hatte ein freundliches Verhältnis zu Moskau gepflegt und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine weitgehend kritiklos hingenommen./gm/DP/zb