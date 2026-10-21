Untypische Stiftungen im Fokus der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft sprach von Ermittlungen im Zusammenhang mit der «Causa MNB». Unter der Leitung von Matolcsy gründete die MNB mehrere Stiftungen, die der Förderung von Kultur und Wissenschaften dienen sollten und in die sie mehrere Milliarden Euro pumpte. Ein Teil dieser Gelder soll aber verschwunden sein. Der ungarische Rechnungshof bezifferte die mutmassliche Schadenssumme im März des Vorjahres mit mindestens 375 Millionen Euro. Matolcsy bestritt jegliches schuldhaftes Verhalten. Eine Strafanzeige des Rechnungshofs soll schliesslich auch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ausgelöst haben.