Bei zwei Dritteln der Bauarbeiter gab es keine Anpassung der Arbeitszeiten. Selbst bei 39 Grad arbeiteten die allermeisten den ganzen Tag. Auf mehr als 80 Prozent der Baustellen gab es keine regelmässigen Kühlpausen ab 33 Grad wie von der Suva vorgesehen. Und nur jede dritte Baustelle verfügte über einen kühlen Pausenort. Jeder sechste Bauarbeiter gab zudem an, am Arbeitsplatz bereits ohnmächtig geworden zu sein oder miterlebt zu haben, wie ein Kollege zusammengebrochen ist.