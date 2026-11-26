Die italienische Grossbank Unicredit darf bei der Commerzbank das Ruder übernehmen. Als letzte zuständige Behörde habe die polnische Finanzaufsicht der Übernahme zugestimmt, teilte das Institut am Donnerstag in Mailand mit. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern wie angekündigt eine ausserordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen. Ein Datum steht noch nicht fest.