Letzte Hürden aus dem Weg geräumt

Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed grünes Licht dafür gegeben, dass die Unicredit die Commerzbank übernimmt. Die Italiener hatten ihren Anteil an dem Frankfurter Geldhaus seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Nach Erhalt der Genehmigungen kann das Übernahmeangebot jetzt umgesetzt werden.