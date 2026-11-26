Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer ausserordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte. Dabei soll auch Commerzbank-Vorständen das Vertrauen entzogen werden, wie es am Donnerstag vonseiten des Frankfurter Dax-Konzerns hiess.