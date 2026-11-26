Letzte Hürden aus dem Weg geräumt

Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed grünes Licht für die geplante Übernahme gegeben. Die Italiener hatten ihren Anteil an der Commerzbank seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Mit den Genehmigungen kann das Übernahmeangebot umgesetzt werden.