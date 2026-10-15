Angebot im Mai vorgelegt

Die Grossbank aus Mailand hatte im Mai ein Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien vorgelegt und sich so Zugriff auf knapp die Hälfte der Anteile an dem Dax -Konzern gesichert - teils auch indirekt über komplexe Finanzgeschäfte. Für einen Vollzug des Aktientauschs stand aber noch die EZB-Genehmigung aus, die als zentraler Schritt gilt. Nach Abschluss der noch ausstehenden Verfahren steigt der Aktienanteil der Unicredit an der Commerzbank von knapp 30 auf fast 50 Prozent.