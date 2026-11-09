Die italienische Grossbank Unicredit rechnet Anfang 2027 mit der Übernahme des Zepters bei der Commerzbank . Die noch fehlenden Genehmigungen dürften Ende November vorliegen, teilte das Geldhaus am Montag in Mailand mit. Nach der Übernahme der Kontrolle will Unicredit-Chef Andrea Orcel bei dem Frankfurter Geldhaus eine ausserordentliche Hauptversammlung beantragen. Dort will er dann mit den Unicredit-Stimmen neue Vertreter in den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns schicken. Anschliessend will er seine Pläne für die Commerzbank umsetzen.